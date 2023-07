Li subiscono i treni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li subiscono i treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITARDI

Significato/Curiosita : Li subiscono i treni

() è la rete ferroviaria giapponese di treni ad alta velocità sulla quale viaggiano i cosiddetti "treni proiettile" (in giapponese dangan ressha )... Il titolo. ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto ritardo – nelle telecomunicazioni...