Si spera che siano infondati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spera che siano infondati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIMORI

La frase "Si spera che siano infondati" indica un desiderio o una speranza che le paure o le preoccupazioni che le persone hanno possano non essere reali o fondamentate. Può essere usata in contesti in cui le persone sono ansiose o preoccupate riguardo a possibili eventi futuri o situazioni incerte. L'espressione riflette la speranza che le aspettative negative o gli scenari temuti non si avverino e che tutto si risolva positivamente. Può essere usata anche come incoraggiamento per affrontare situazioni incerte con ottimismo e fiducia, sperando che le paure si rivelino prive di fondamento.

