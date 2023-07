Sono uguali nei contanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nei contanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosita : Sono uguali nei contanti

Prelievi in contanti. quest'ultima imposizione, anche se di lieve incidenza, potrebbe produrre un gettito elevato, proporzionato alla massa del contante prelevato... Telecom) windows nt – sistema operativo della microsoft nt – simbolo del nanotesla nt – targa automobilistica di salonicco (grecia) nt – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

