Sono quattro per carato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono quattro per carato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRANI

Significato/Curiosità : Sono quattro per carato

"Sono quattro per carato o grani" è un'espressione utilizzata nel campo delle gemme e dei diamanti per descrivere la loro qualità e valore. "Carato" è un'unità di misura del peso delle pietre preziose, dove un carato equivale a 0,2 grammi. Di conseguenza, più grande è il numero di carati di un diamante, più grande sarà la pietra. La parola "grani" fa riferimento al sistema di pesatura tradizionale utilizzato per i diamanti, in cui un carato è suddiviso in quattro parti chiamate "grani". Questo sistema aiuta a valutare e classificare la purezza e la dimensione delle gemme, fornendo importanti indicazioni agli acquirenti e agli appassionati di gioielli.

