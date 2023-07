Signorina francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Signorina francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MADEMOISELLE

Significato/Curiosità : Signorina francese

"Mademoiselle" è un termine francese utilizzato per indicare una giovane donna o una signorina. Nella cultura francese, è una forma di cortesia riservata alle donne non sposate o di giovane età. Il suo uso è simile a "signorina" in italiano o "Miss" in inglese. Tuttavia, è importante notare che negli ultimi anni, il termine "mademoiselle" è diventato oggetto di dibattito riguardo alla sua connotazione sessista e al suo utilizzo come modo per identificare lo stato civile delle donne. Di conseguenza, molti movimenti hanno promosso l'uso di "madame" come termine più neutro e rispettoso da utilizzare in tutte le situazioni.

Altre risposte alla domanda : Signorina francese : signorina; francese; signorina a Londra; signorina per gli inglesi; Appellativo per una signorina ; Articolo per signorina ; signorina di lingua inglese; La giovane personificazione della Repubblica francese ; La città francese d un Festival del cinema; Étienne Bonnot de filosofo francese del 700; In francese viene anche detto separé; Il mare francese ;

Cerca altre Definizioni