Il Reeves del film Matrix - Cruciverba

Keanu Reeves è l'attore che interpreta il protagonista, Thomas Anderson, nel celebre film "The Matrix" e nei suoi sequel. Il suo personaggio è noto anche con il nome di Neo, un programmatore di giorno e un hacker di notte che scopre di vivere in una realtà simulata, la Matrice, controllata dalle macchine. Keanu Reeves ha portato a Neo un mix di carisma, determinazione e talento nel combattimento, contribuendo a rendere il personaggio iconico nel mondo del cinema. Il suo ruolo in "The Matrix" lo ha reso un attore famoso a livello internazionale e ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare.

