Un razzo francese - Cruciverba

Ariane è una famiglia di razzi spaziali sviluppati e prodotti da Arianespace, un'azienda spaziale europea. Questi razzi sono stati utilizzati con successo per decenni per lanciare satelliti, sonde spaziali e carichi commerciali in orbita terrestre e oltre. Il programma Ariane è stato avviato negli anni '70 dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA) con l'obiettivo di fornire un sistema di lancio indipendente per l'Europa. Il razzo Ariane è noto per la sua affidabilità e capacità di lanciare carichi pesanti in diverse orbite. L'Ariane è diventato un punto di riferimento nell'industria spaziale, contribuendo all'esplorazione e alle comunicazioni globali.

