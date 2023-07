Quel che abbaia non morde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quel che abbaia non morde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAN

Significato/Curiosità : Quel che abbaia non morde

L'espressione "Quel che abbaia non morde" è un modo di dire che suggerisce che le persone che fanno minacce o parlano in modo aggressivo spesso non agiscono di conseguenza. Questo detto sottolinea che le parole e le intenzioni possono essere diverse dalle azioni effettive. Può essere utilizzato per mettere in guardia dalle persone che sembrano minacciose ma che in realtà non rappresentano una reale minaccia. Può anche essere interpretato come un avvertimento a non preoccuparsi eccessivamente delle parole vuote o delle minacce che non sono supportate da fatti concreti. In sintesi, l'adagio mette in luce l'importanza di giudicare le persone in base alle loro azioni, non solo alle loro parole.

