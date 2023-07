Può esserlo un vecchio professore a riposo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un vecchio professore a riposo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMERITO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un vecchio professore a riposo

Wallraf-richartz museum studio di vecchio, roma, istituto centrale per la grafica caricature, venezia, gallerie dell'accademia testa di vecchio, venezia, gallerie dell'accademia... emerito, presidente emerito della repubblica italiana, re emerito e soprattutto per le categorie religiose con il vescovo emerito, il parroco emerito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

