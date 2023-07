La protagonista de Il giardino dei Finzi Contini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La protagonista de Il giardino dei Finzi Contini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MICÒL

Significato/Curiosita : La protagonista de il giardino dei finzi contini

L'omonimo film, vedi il giardino dei finzi contini (film). il giardino dei finzi-contini è un romanzo di giorgio bassani del 1962. la prima stesura avvenne... mico cundari (siderno, 12 novembre 1930) è un attore e doppiatore italiano. dopo la laurea in giurisprudenza, frequenta i corsi di recitazione dell'accademia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La protagonista de Il giardino dei Finzi Contini : protagonista; giardino; finzi; contini; Gary il protagonista di Mezzogiorno di fuoco; Matt l attore protagonista di Elysium; Brad il protagonista del film War Machine; Il Tony protagonista di A qualcuno piace caldo; Il George coprotagonista in Colazione da Tiffany; La porta del giardino ; Chi dipinse Ercole nel giardino delle Esperidi; Un mobile da giardino ; Lavora in serra o in giardino ; Scrisse Il giardino dei ciliegi; Scrisse Il giardino dei finzi -Contini; Mettere in piedi una finzi one teatrale; Diresse Ladri di biciclette e Il giardino dei finzi Contini; Per le finzi oni teatrali; Scrisse Il giardino dei finzi Contini; Scrisse Il giardino dei Finzi-contini ; Diresse Ladri di biciclette e Il giardino dei Finzi contini ; I contini del Nepal; Scrisse Il giardino dei Finzi contini ; Era dei Finzi-contini in un romanzo di Bassani;

Cerca altre Definizioni