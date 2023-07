Si prepara con il samovar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara con il samovar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TÈ

Significato/Curiosità : Si prepara con il samovar

Il samovar è un tradizionale dispositivo di origine russa utilizzato per preparare il tè. Consiste in una grande teiera in metallo, spesso riccamente decorata, che contiene acqua calda. Per preparare il tè, si inserisce il tè sfuso in una piccola teiera posta sulla parte superiore del samovar. L'acqua calda dal corpo principale del samovar viene quindi versata nella teiera superiore per infondere il tè. I commensali versano il tè concentrato nelle loro tazze e lo diluiscono con acqua calda dal samovar secondo il proprio gusto. Questo processo tradizionale crea un'esperienza di condivisione e convivialità attorno al tè, celebrando l'importanza di questo intramontabile rituale in diverse culture.

