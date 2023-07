Portamonete di altri tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portamonete di altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCARSELLA

Significato/Curiosità : Portamonete di altri tempi

La scarsella, o portamonete di altri tempi, è un accessorio tradizionale e affascinante che ha attraversato le epoche, mantenendo il suo fascino senza tempo. Solitamente realizzata in pelle, tessuto o materiali naturali, la scarsella presenta un design semplice e funzionale, tipico dei tempi passati. Era ampiamente utilizzata da commercianti, viaggiatori e contadini per contenere monete, piccoli oggetti o erbe medicinali. La sua forma rettangolare con un'apertura sul lato superiore consente un accesso facile e veloce ai contenuti. Questo oggetto racconta storie di tempi lontani, richiamando sensazioni di nostalgia e un senso di autenticità che oggi sembra un po' perduto nell'era digitale.

