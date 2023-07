Un popolo come l italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un popolo come l italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEOLATINO

Significato/Curiosità : Un popolo come l italiano

Il termine "neolatino" si riferisce a un gruppo di popoli e culture che discendono direttamente dai Romani e che parlano lingue derivate dal latino. Gli italiani sono un esempio di popolo neolatino, in quanto discendono dai Romani e parlano l'italiano, una lingua derivata dal latino. Altri esempi di popoli neolatini includono i francesi, gli spagnoli, i portoghesi e i rumeni. Queste lingue, anche se hanno subito evoluzioni e influenze regionali nel corso dei secoli, condividono radici comuni nel latino. I popoli neolatini condividono anche tratti culturali, storici e sociali simili, che riflettono l'eredità romana nella loro storia e identità.

Altre risposte alla domanda : Un popolo come l italiano : popolo; come; italiano; Antico popolo persiano; Piccolo popolo della foresta amazzonica; È la città più popolo sa sul mar Baltico; La più popolo sa città del Turkmenistan; popolo so comune dell area palermitana; Falsi come certi denti; Acuto come certi odori; Caratterizza le birre come le ale e le IPA; come hai detto; Studioso come Gregor Mendel; Un noto fumettista italiano ; Il Kim attore italiano ; Il boom del dopoguerra italiano ; Camillo cardinale e arcivescovo italiano ; Famoso inventore italiano ;

Cerca altre Definizioni