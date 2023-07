La Oriana di Intervista con la stona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Oriana di Intervista con la stona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La Oriana Fallaci, protagonista de "Intervista con la storia," √® stata una giornalista e scrittrice italiana di straordinaria levatura. La sua personalit√† carismatica e il suo stile incisivo l'hanno resa un'icona del giornalismo d'inchiesta. Nata nel 1929 a Firenze, ha coperto importanti eventi storici internazionali, intervistando figure di spicco come Gandhi, Khomeini e Kissinger. La sua opera pi√Ļ celebre, "Lettera a un bambino mai nato," affronta temi profondi come la maternit√† e la responsabilit√† verso il futuro. Poliedrica e spesso controversa, Oriana √® stata una voce indomita, capace di scuotere coscienze e affrontare questioni complesse con franchezza disarmante. La sua eredit√† continua a ispirare giornalisti e scrittori di tutto il mondo.

