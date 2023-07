In molti parlano spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molti parlano spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SUDAMERICANI

Significato/Curiosità : In molti parlano spagnolo

In molti paesi del mondo, sia in Spagna che in diverse nazioni sudamericane, la lingua predominante è lo spagnolo. Questo idioma è diffuso in molte regioni grazie alla colonizzazione spagnola del passato e alla successiva diffusione culturale. La lingua spagnola è ora parlata da milioni di persone come lingua madre o seconda lingua. Grazie alla sua influenza in diverse regioni del globo, lo spagnolo è diventato uno dei principali mezzi di comunicazione internazionale, facilitando gli scambi commerciali, culturali e turistici tra i paesi di lingua spagnola e il resto del mondo.

