Un mazzo d insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mazzo d insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CESPO

Significato/Curiosità : Un mazzo d insalata

Un mazzo d'insalata o cespo è un'aggregazione di foglie di insalata o altre verdure simili, generalmente legate insieme alla base per formare un gruppo compatto. Questo tipo di presentazione è spesso utilizzato per la vendita al dettaglio o per facilitare il trasporto e la conservazione. Il cespo è caratterizzato dalla freschezza delle foglie, che sono raccolte e unitamente al fusto per mantenere la loro integrità. Questa pratica consente una migliore conservazione e un aspetto più invitante al consumatore, oltre a rendere più semplice la manipolazione e la preparazione dell'insalata per l'utilizzo in cucina o nelle preparazioni culinarie.

Altre risposte alla domanda : Un mazzo d insalata : mazzo; insalata; Piccolo popolo della foresta amazzo nica; Le Amazzo ni nordiche; delle Amazzo ni; I gruppi di indigeni nella foresta amazzo nica; Il Ramazzo tti che canta Alla fine del mondo; insalata thailandese a base di papaya verde tha; Funghi da insalata ; Si grattugia per l insalata ; Un erba per insalata ; Si mangia in insalata cotta e cruda;

Cerca altre Definizioni