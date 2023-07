Un luogo particolarmente sassoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo particolarmente sassoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIETRAIA

Significato/Curiosita : Un luogo particolarmente sassoso

Questo luogo! in un luogo così bello, anche voi dovete preoccuparvi di avere anime belle!» (madre teresa di calcutta) il monte argentario è un promontorio... La specie è quindi presente nelle foreste con ricco sottobosco, nelle pietraie, o nella prateria alpina fino ad un'altitudine di 3500 metri. l'attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

