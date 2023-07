L isola della Turchia all imbocco dei Dardanelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola della Turchia all imbocco dei Dardanelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENEDO

Significato/Curiosita : L isola della turchia all imbocco dei dardanelli

Di gallipoli, conosciuta anche come battaglia di gallipoli, campagna dei dardanelli o battaglia di çanakkale (dal turco: çanakkale savasi), fu una campagna... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. tenedo (tènedo; in turco bozcaada o bozca ada, in greco ted, ténedos) è un'isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

