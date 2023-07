Si incurva per tirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si incurva per tirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCO

Significato/Curiosità : Si incurva per tirare

L'arco è uno strumento antico e versatile utilizzato per tirare frecce. Composto da un'asta flessibile e una corda tesa tra le estremità, l'arco accumula energia quando incurvato e la rilascia quando la corda viene liberata, proiettando la freccia in avanti con forza e precisione. Questo antico strumento ha avuto un ruolo fondamentale in molte culture come arma da caccia e da guerra, ma oggi è spesso impiegato nello sport dell'arco e nelle attività ricreative. L'abilità nel maneggiare l'arco richiede tecnica, concentrazione e controllo della respirazione, rendendo questa pratica un'arte affascinante e gratificante per coloro che la coltivano.

Altre risposte alla domanda : Si incurva per tirare : incurva; tirare; L incurva mento a concavità della colonna vertebrale; Più si tira e più s incurva ; Più si tira, più s incurva ; S incurva per tirare; incurva to... come Quasimodo; tirare per le lunghe; Si usa per tirare su i pesci; Si grida per attirare l attenzione; tirare una barca lungo gli argini; La capacità di attirare in lingua inglese;

