Grossolana poco raffinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossolana poco raffinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROZZA

Significato/Curiosita : Grossolana poco raffinata

Buon gusto, raffinato nei piaceri e nel vestire: un esteta, un signore che gode dei piaceri rari e non può sopportare le persone grossolane. si è con ragione... Gianluigi rozza (sant'angelo lodigiano, 20 aprile 1977) è un matematico e ingegnere italiano. si laurea nel 2002 in ingegneria aerospaziale, conseguendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Grossolana poco raffinata : grossolana; poco; raffinata; grossolana rozza; grossolana scopa; Una lima grossolana per il legno; Tela grossolana per vele latine; Sbagliare in maniera grossolana ; poco coraggiosi; Vi si sprofonda a poco a poco ; Se dura poco e bello; poco oggettivo; Cose di poco conto minuzie; La parte più scelta e raffinata della società; Lo è la farina non raffinata ; Piccola poesia breve, raffinata e concisa; La cucina raffinata ; Veste con raffinata ricercatezza vintage;

Cerca altre Definizioni