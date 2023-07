Fornisce acqua per la doccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce acqua per la doccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOILER

Significato/Curiosità : Fornisce acqua per la doccia

Il boiler, o scaldabagno, è un apparecchio che fornisce acqua calda per scopi domestici, inclusa l'acqua per la doccia. Funziona riscaldando l'acqua contenuta nel serbatoio attraverso una resistenza elettrica o un bruciatore a gas. Una volta che l'acqua raggiunge la temperatura desiderata, viene immagazzinata nel serbatoio fino a quando viene richiesta. Quando si apre un rubinetto per la doccia o per qualsiasi altra esigenza di acqua calda, l'acqua pre-riscaldata dal boiler viene fornita direttamente all'utilizzatore. I boiler sono un'importante soluzione per garantire un flusso costante di acqua calda in casa, migliorando il comfort e l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua calda.

