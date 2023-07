Li festeggiano parenti e amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li festeggiano parenti e amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPOSI

Significato/Curiosità : Li festeggiano parenti e amici

Gli "sposi" sono la coppia di persone che si uniscono in matrimonio. La celebrazione del matrimonio è un momento speciale che coinvolge parenti e amici, i quali festeggiano l'unione dei due innamorati. Il matrimonio è un evento gioioso e significativo, in cui si scambiano promesse di amore e fedeltà. La cerimonia di nozze può variare in base alle tradizioni culturali e religiose, ma in genere coinvolge rituali simbolici e la partecipazione degli invitati. Dopo la cerimonia, si tiene una festa di matrimonio per celebrare il nuovo capitolo nella vita degli sposi, dove si mangia, balla e condivide momenti speciali con gli amici e i familiari.

