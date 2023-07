Far fronte provvedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far fronte provvedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOPPERIRE

Significato/Curiosità : Far fronte provvedere

Far fronte, provvedere o sopperire sono tre espressioni che indicano l'atto di affrontare e risolvere situazioni difficili o soddisfare necessità. Far fronte implica la gestione efficace delle sfide, adattandosi alle circostanze con risolutezza. Provvedere implica prendersi cura delle esigenze materiali o emotive, garantendo le risorse necessarie. Sopperire suggerisce un'azione tempestiva per colmare carenze o mancanze. In ogni caso, queste azioni richiedono intelligenza emotiva, flessibilità e risorse per garantire il benessere individuale o collettivo. Far fronte, provvedere o sopperire sono attributi preziosi per affrontare la vita con resilienza e compassione, rafforzando il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri.

Altre risposte alla domanda : Far fronte provvedere : Il dio bifronte ; Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale; Le vocali in fronte ; Situato di fronte ; Di fronte a Dover; provvedere al necessario; provvedere del mancante;

