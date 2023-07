Esaltare tributare lodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esaltare tributare lodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSANNARE

Significato/Curiosità : Esaltare tributare lodi

Osannare significa esaltare o tributare lodi in modo entusiasta e fervente. È un atto di ammirazione e apprezzamento per qualcuno o qualcosa. Questo termine è spesso associato a celebrazioni o cerimonie religiose dove le persone lodano e glorificano una figura sacra o divinità. Tuttavia, può essere utilizzato anche in contesti non religiosi, come quando si elogia un artista per una prestazione eccezionale o si riverisce un leader carismatico. Osannare esprime un sentimento di ammirazione profonda e riconoscimento per qualità, talenti o azioni particolarmente meritevoli, ed è un modo potente per esprimere gratitudine e ammirazione per qualcosa o qualcuno di straordinario.

Altre risposte alla domanda : Esaltare tributare lodi : esaltare; tributare; lodi; Infiamnmare, esaltare ; esaltare l operato altrui; esaltare l operato altrui; esaltare , magnificare; Infiammare, esaltare ; Uccelletto melodi oso; Rendersi omaggio tessendo le proprie lodi ; Melodi ose come capinere; Libro scritto da Collodi ; lodi encomi;

