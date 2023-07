Si dice di manica arrotolata sul braccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di manica arrotolata sul braccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIMBOCCATA

Significato/Curiosità : Si dice di manica arrotolata sul braccio

Quando si parla di "manica arrotolata sul braccio" o "rimboccata," si fa riferimento a un indumento con le maniche sollevate sopra il gomito o oltre. Questa azione è comunemente adottata per ottenere maggiore libertà di movimento, affrontare il caldo o svolgere attività che richiedono una maggiore destrezza delle braccia. Questo gesto informale è spesso associato a un ambiente più rilassato e informale, come durante le attività domestiche o informali all'aperto. La pratica di rimboccare le maniche ha origini antiche ed è diventata una convenzione comune nelle situazioni quotidiane per comodità e praticità.

