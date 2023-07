È detto anche pinna blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche pinna blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TONNO ROSSO

Significato/Curiosita : E detto anche pinna blu

Verticalmente. la pinna dorsale è unica e lunga, l'anale simile ma più corta, la pinna caudale ha profilo convesso. il colore della femmina è grigiastro o... tonno o tonno rosso (thunnus thynnus linnaeus, 1758) è un grande pesce pelagico appartenente alla famiglia scombridae. è conosciuto anche come tonno pinna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

