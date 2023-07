Dati in restituzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dati in restituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RESI

Significato/Curiosita : Dati in restituzione

Proprietario legittimato a chiedere la restituzione di un proprio bene di cui è stato spossessato. ma la restituzione è importante anche per un'altra fattispecie... Con o contengono il titolo. 1371 resi – asteroide della fascia principale resi (georgia) – località della georgia resi – nome femminile in lingua tedesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dati in restituzione : dati; restituzione; Si spera che siano infondati ; dati alle fiamme; I cittadini alabardati ; Sono affdati alla protezione di san Gaudenzio; Soldati USA preposti a operazioni anfibie ing; Garanzie del buono stato di restituzione del bene; Con preghiera di restituzione sigla; Dato in restituzione ; restituzione di denaro indebitamente versato; Prevede una restituzione ;

