Consunta per l uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consunta per l uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOGORA

Significato/Curiosità : Consunta per l uso

"Logora" si riferisce a qualcosa che è consumato o usurato a causa dell'uso prolungato o ripetuto. Può essere applicato a oggetti, come vestiti, scarpe o mobili, che mostrano segni di usura e deterioramento a causa dell'utilizzo costante nel corso del tempo. In senso figurato, "logora" può essere usato per descrivere persone o idee che sono stanche o esauste a causa delle esperienze o delle difficoltà affrontate. Questa parola suggerisce un processo naturale di deterioramento o consumazione dovuto all'azione del tempo o dell'utilizzo frequente, che può richiedere cure, riparazioni o un rinnovamento per riportare alla luce l'oggetto o il concetto logorato.



