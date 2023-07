Il Comune del Ragusano con la famosa Cava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Comune del Ragusano con la famosa Cava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISPICA

Significato/Curiosita : Il comune del ragusano con la famosa cava

Trasferimenti pone il ragusano ai livelli di province del nord italia, collocando la provincia al cinquantunesimo posta della classifica nazionale, con un indice... ispica (ìspica o spaccaforno in siciliano) è un comune italiano di 16 221 abitanti del libero consorzio comunale di ragusa in sicilia. chiamata spaccaforno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il Comune del Ragusano con la famosa Cava : comune; ragusano; famosa; cava; La scienza del vivere in comune ; Abituale comune ; Con Valvasone forma un comune friulano; comune scimmia asiatica; comune presso Roma ricco di antiche ville; Città del ragusano ricca di chiese barocche; Località del ragusano ; Una località campana di cui è famosa la Marina; Berthe famosa pittrice; famosa catena d hotel; famosa cappella in Vaticano; famosa dinastia imperiale bizantina; Ex cava lleggeri ungheresi armati di sciabola; cava llo focoso e veloce; Mancava nel cinema muto; Rifugio scava to con le zampe; Modesta cava lcatura;

Cerca altre Definizioni