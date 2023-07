Combustibile per aerei a reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combustibile per aerei a reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KEROSENE

Significato/Curiosità : Combustibile per aerei a reazione

Il "kerosene" è un combustibile utilizzato per alimentare gli aerei a reazione. È una forma di idrocarburo derivato dal petrolio grezzo attraverso il processo di distillazione. Il kerosene è un combustibile ad alta energia, che permette ai motori a reazione di funzionare in modo efficiente e di generare la spinta necessaria per far volare gli aerei a velocità elevate e ad alte altitudini. Questo carburante è ampiamente utilizzato nell'aviazione commerciale e militare a causa della sua disponibilità, stabilità e prestazioni affidabili. Il kerosene ha contribuito in modo significativo alla rivoluzione nell'industria dell'aviazione, rendendo i viaggi aerei rapidi e accessibili a milioni di persone in tutto il mondo.

