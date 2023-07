Catena di distribuzione di cibi nostrani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena di distribuzione di cibi nostrani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EATALY

Eataly è una rinomata catena di distribuzione di cibi nostrani, fondata nel 2004 in Italia. L'obiettivo principale di Eataly è quello di promuovere e valorizzare i prodotti alimentari italiani di alta qualità e la cultura culinaria del paese. Le filiali di Eataly sono presenti in diverse parti del mondo e offrono ai clienti una vasta selezione di prodotti tipici italiani, come formaggi, salumi, pasta, olio d'oliva, vino e dolci tradizionali. Oltre alla vendita di prodotti alimentari, Eataly offre anche ristoranti e spazi dedicati a corsi di cucina e degustazioni, contribuendo a diffondere l'amore per la cucina italiana autentica e genuina in tutto il mondo.

