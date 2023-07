Canna d india - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canna d india. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAMBÙ

Significato/Curiosita : Canna d india

Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la canna d'india (canna indica l., 1753, è una pianta perenne appartenente alla famiglia... Disambiguazione – "bambú" rimanda qui. se stai cercando la stazione della metropolitana, vedi bambú (metropolitana di madrid). disambiguazione – "bamboo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Canna d india : canna; india; canna vacciuolo : Antonino = Ramsay :; Iniziali di canna vacciuolo lo chef; Si ottiene distillando la canna da zucchero grezza; La canna del camino; Penzola in cima a una canna ; Il romanziere inglese di Passaggio in india ; Asceta india no; Vento periodico dell Oceano india no; Un popolare piatto della cucina india na; La capitale dell india ;

