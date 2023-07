Bevande corroboranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevande corroboranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TONICI

Significato/Curiosita : Bevande corroboranti

Come correttivo nel caffè. 5 gocce in acqua frizzante hanno proprietà corroboranti[senza fonte]. ^ jefferson (pdf), in vecchiomagazzinodoganale.com. url... Il gin and tonic è un cocktail a base di gin e acqua tonica. il gin tonic nacque nel xix secolo in india durante la colonizzazione inglese, quando gran... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Bevande corroboranti : bevande; corroboranti; Un contenitore per bevande ; bevande che non si possono vendere ai minorenni; Caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; bevande e stuzzichini che precedono la cena; Sigla per bevande ; Una qualità dei corroboranti ; corroboranti ;

Cerca altre Definizioni