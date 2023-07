Ben piantato in geometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ben piantato in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

"Ben piantato in geometria" o "solido" indica un individuo che ha una solida conoscenza e comprensione dei concetti geometrici e matematici. Questo termine viene spesso utilizzato per descrivere una persona che ha una padronanza sicura e profonda della geometria e delle sue applicazioni. Questa persona è in grado di risolvere problemi geometrici complessi, riconoscere e utilizzare figure e forme geometriche, e applicare principi matematici in modo coerente. Essere "ben piantato in geometria" dimostra un alto livello di competenza matematica e capacità analitiche, qualità che possono essere preziose in ambiti come ingegneria, architettura, scienze e altre discipline che richiedono una comprensione approfondita dei concetti geometrici.

