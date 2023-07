L anno di nascita dei primi moti studenteschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno di nascita dei primi moti studenteschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SESSANTOTTO

Significato/Curiosità : L anno di nascita dei primi moti studenteschi

Il "Sessantotto" fa riferimento al periodo storico che ha avuto inizio nel 1968 e che è stato caratterizzato da una serie di movimenti sociali, culturali e politici in tutto il mondo. I moti studenteschi di questo anno hanno avuto origine in diversi paesi, tra cui Francia, Stati Uniti, Germania, Italia e molti altri, e hanno coinvolto giovani studenti e attivisti che protestavano contro le ingiustizie sociali, il razzismo, la guerra del Vietnam e altre questioni politiche. Il "Sessantotto" è stato un periodo di grande attivismo e cambiamento sociale, che ha influenzato profondamente la cultura e la politica mondiale.

Altre risposte alla domanda : L anno di nascita dei primi moti studenteschi : anno; nascita; primi; moti; studenteschi; Hanno le corna palmate; Le hanno Eva e Jean; Hanno le reste; L anno tazione ad un registro; Lo è l anno con un giorno in più; Lo era Ariosto per nascita ; Lo è Bellini per nascita ; Lo era Napoleone per nascita ; Lo sono di nascita i membri degli U2; Va dalla nascita all adolescenza; Le ultime dei primi ; Le primi ssime nozioni; I cavalli primi classificati; La brandivano i primi tivi; I primi di giugno; Esclusione non sempre giusta o moti vata; Costituisce un moti vo di lode; Una composizione ispirata da moti vi popolari; Coltivano i moti dell animo con appassionata tenerezza; Causa moti vo;

Cerca altre Definizioni