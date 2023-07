Ampia foce di fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ampia foce di fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTUARIO

Significato/Curiosita : Ampia foce di fiume

E verona, e quindi val padana tra verona e la foce, con un'ampia area destra del fiume vicino alla foce che fa anche parte del parco delta del po mab... Immagini o altri file su estuario (en) estuario, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere riguardanti estuario, su open library,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

