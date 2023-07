Un aereo dell aviazione civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo dell aviazione civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LINER

Significato/Curiosita : Un aereo dell aviazione civile

Di riferimento. l'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in inglese international civil aviation organization, icao) è un'agenzia autonoma... Alitalia cityliner s.p.a. (fondata nel 2006 come air one cityliner) è stata una compagnia aerea regionale, sussidiaria di alitalia. le basi operative... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

