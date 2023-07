Le vocali estreme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali estreme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AU

Significato/Curiosita : Le vocali estreme

Salento centrale, anche qui le tre vocali estreme palatali i, i, e danno sempre un solo esito fondendosi in i, mentre le tre estreme velari o, u, u danno u... Dell'australia au – formato di file audio au lab – applicativo per macos au (allievo ufficiale) – grado militare au (amministratore unico) au (astronomical... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali estreme : vocali; estreme; Le vocali del bimbo; Le vocali in seno; Abito senza vocali ; Le vocali degli Slavi; Le vocali in fronte; Le estreme in corsa; Le estreme di Harold; Le estreme in attivo; Due lettere estreme ; Le estreme in ordine;

Cerca altre Definizioni