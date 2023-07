Una carta per il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carta per il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TAROCCO

Significato/Curiosita : Una carta per il futuro

carta libertatum (dal latino medievale, "grande carta delle libertà"), comunemente chiamata magna carta, è una carta reale dei diritti accettata il 15... Vantare la paternità di queste carte da tarocco a semi italiani. giordano berti suppone che il più antico tarocco di besançon sia stato stampato dal parigino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Una carta per il futuro : carta; futuro; La carta che conduce al tesoro; Vi finisce la carta straccia; Lo Stato con Giacarta ; Vi si può conservare la carta d identità; Voleva distruggere carta gine; Si fanno guardando al futuro ; Un buon auspicio per il futuro ; Sostiene di poter prevedere il futuro ; Ha valore di futuro ; Un no proiettato nel futuro ;

Cerca altre Definizioni