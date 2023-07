Tirare per le lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare per le lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TERGIVERSARE

Significato/Curiosita : Tirare per le lunghe

1976 e scatenò proteste vigorose e lunghe persecuzioni giudiziarie: il produttore alberto grimaldi subì processi per oscenità e corruzione di minori e... Scorrettezza ed anche alla ripresa dell'incontro ortiz sembra voler tergiversare in ulteriori scuse, ma mayweather ne approfitta vincendo per ko. incalzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Tirare per le lunghe : tirare; lunghe; Si usa per tirare su i pesci; Si grida per attirare l attenzione; tirare una barca lungo gli argini; La capacità di attirare in lingua inglese; Attirare con l inganno; Una discussione che viene tirata per le lunghe ; Le dita più lunghe ; Le lunghe sequenze storiche; Scarso in lunghe zza; Onde lunghe ;

