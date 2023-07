Lo è sempre il sabato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è sempre il sabato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PREFESTIVO

Significato/Curiosita : Lo e sempre il sabato

Cavallo tra il 2020 e il 2021, il sabato dalle 12:00 alle 12:30. in seguito alla fine della terza edizione vanno in onda, sempre di sabato, degli speciali:... New york, periodo natalizio. durante una caotica giornata di shopping prefestivo nel reparto accessori di bloomingdale's, jonathan trager incontra sara... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

