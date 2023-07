Piange senza pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piange senza pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IG

Significato/Curiosita : Piange senza pane

Pertanto si distinguono due possibili sottoclassi, le iga1 e le iga2, con struttura e funzioni analoghe. le iga possono anche essere prodotte in forma dimerica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

