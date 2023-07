Lingua parlata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua parlata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDIOMA

Significato/Curiosita : Lingua parlata

(simboli) e/o parlati (suoni). una lingua è un sistema di comunicazione composto da vari sottosistemi. i principali sistemi che compongono una lingua sono: il... In spagna, america meridionale e in alcune zone dell'africa) e l'hindi (idioma ufficiale dell'india): relativamente al cinese è da notare come essa risulti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lingua parlata : lingua; parlata; lingua molto parlata in Bangladesh; Tira fuori la lingua per mangiare; Donne che parlano una lingua affine al friulano e al romancio; Bagna la lingua ; Lo è una lingua vivente; Lingua molto parlata in Bangladesh; parlata tipica di un luogo; La parlata che non è lingua né dialetto; Come una lingua parlata nel sud dell India; Lingua semitica parlata in Eritrea e in Etiopia;

