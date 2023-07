Un errore di morfologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un errore di morfologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLECISMO

Significato/Curiosita : Un errore di morfologia

Particolare considerato come un errore nella morfologia (la forma non esiste), mentre un solecismo fa riferimento a un errore di sintassi (la forma esiste)... Dicuntur.» (it) «il solecismo è stato così chiamato dai cilicî della città di soli, odierna pompeiopoli, che diedero nome al solecismo stesso allorché, trovandosi...