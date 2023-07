Detto di una legge che vieta il monopolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto di una legge che vieta il monopolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTITRUST

Significato/Curiosita : Detto di una legge che vieta il monopolio

legge segue un periodo nel quale si è costruito una sorta di monopolio della televisione privata, da parte della fininvest, al di fuori della legge,... Legislazione antimonopolistica, spesso indicata con il termine inglese antitrust, nel lessico giuridico definisce il complesso delle norme che sono poste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

