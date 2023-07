Il K del chimico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il K del chimico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POTASSIO

Significato/Curiosita : Il k del chimico

L'acesulfame k è un edulcorante artificiale, chiamato anche acesulfame potassico (k è il simbolo del potassio). è conosciuto anche come e950. l'acesulfame k, un... Facilità di reazione il potassio metallico deve essere conservato in olio minerale. come gli altri metalli alcalini, il potassio reagisce violentemente...