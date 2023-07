Città portoghese sul fiume Mondego - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città portoghese sul fiume Mondego. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COIMBRA

Significato/Curiosita : Citta portoghese sul fiume mondego

Storicamente beira litoral, oggi regione centro. la città è bagnata dal fiume mondego. la città di coimbra è famosa per la sua università, fondata nel... Distretto di coimbra, nella regione chiamata storicamente beira litoral, oggi regione centro. la città è bagnata dal fiume mondego. la città di coimbra è famosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

