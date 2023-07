Se è unico non ha fratelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è unico non ha fratelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIGLIO

Significato/Curiosita : Se e unico non ha fratelli

Mio fratello è figlio unico è un film del 2007 diretto da daniele luchetti, ispirato al libro di antonio pennacchi il fasciocomunista. lo scrittore, però... figlio (dal latino filius) è la creatura umana rispetto a coloro che lo hanno generato. lo stesso argomento in dettaglio: parentela § figlio/figlia.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Se è unico non ha fratelli : unico; fratelli; Centro unico di Prenotazione; Pezzi eseguiti da un unico musicista del gruppo; Quello unico è viziato; Valle altoatesina con Brunico come capoluogo; Particolare stampa in unico esemplare; Uno dei fratelli Kennedy; I fratelli Tiberio e Gaio tribuni della plebe; Due noti fratelli registi; Due fratelli registi italiani; I fratelli del padre e della madre;

Cerca altre Definizioni