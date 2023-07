La Sacra può annullare i matrimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Sacra può annullare i matrimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROTA

Significato/Curiosita : La sacra puo annullare i matrimoni

Presso la sacra rota per far annullare il matrimonio perché non consumato, per di più con il consenso di barbara, per la quale si è anche trovato un nuovo... Titolo. rota d'imagna – comune italiano in provincia di bergamo rota greca – comune italiano in provincia di cosenza rota – comune spagnolo rota – isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La Sacra può annullare i matrimoni : sacra; annullare; matrimoni; sacra le maestosa; Il sacra mento detto anche Eucaristia; Il sacra mento che è somministrato dal vescovo; I componenti della sacra Famiglia; Era sacra in un film di Alejandro Jodorowsky; annullare eliminare; annullare revocare una sentenza; Se scoperti possono annullare le elezioni; annullare togliere; annullare , revocare; Il rito matrimoni ale che non avviene in comune; Musicò Il matrimoni o segreto; Si suona nei caroselli d auto dei matrimoni ; Ce li hanno in comune matrimoni e certi delitti; Unirsi in matrimoni o;

Cerca altre Definizioni