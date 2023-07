Rendono efficaci i provvedimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono efficaci i provvedimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONVALIDE

Significato/Curiosita : Rendono efficaci i provvedimenti

Articolata nelle attività: - lettura, selezione e massimazione, dei provvedimenti civili e penali; - redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la convalida incrociata (cross-validation in inglese) è una tecnica statistica utilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Rendono efficaci i provvedimenti : rendono; efficaci; provvedimenti; Gli errori che si prendono ; Comprendono musica e pittura; rendono grossa la rosa; rendono stanco il sano; Comprendono greche e giordane; Inutile privo di efficaci a; Mancanza di efficaci a; Privo di efficaci a; Assoluta inefficaci a; Inefficaci , superflui; I provvedimenti contro gli inquinamenti; Lo sono i provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; provvedimenti presi dai sindaci; provvedimenti che combattono l inquinamento;

